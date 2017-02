Uno de los requisitos para optar a una licencia de conducir que se le da poca importancia es el examen de valoración psicológica. En Cruz roja Chinandega es realizado a diario y algo muy importante que el ciudadano debe tener muy claro, es que este examen no es realizado para comprobar si está cuerdo o no, este es realizado para ver si tiene la destreza y habilidad para poder ser un buen conductor.

Valoración

Hay una tabla de medición de puntaje, cada pregunta que eligen de acuerdo con su propio criterio se responde y cada respuesta tiene un valor, al final se suma y se ve si valora si el ciudadano está aplazado, aprobado o satisfactorio.

En descenso

Este examen ha venido de mas a menos en comparación con años anteriores, cuando hay mas demanda es cuando las empresas mandan a su personal y llegan en grupos.

Contrario al examen práctico, este casi todos lo aprueban y los que no pasan es porque no entienden o su nivel intelectual no les ayuda a comprender, quizá porque las preguntas son de análisis y hay mucha confusión al momento de responder.

Llamado especial

” Cuando viene un menor de 18 años, yo exijo como requisito que se presente con el padre de familia, muchas veces vienen a aplicar menores y no tenemos una garantía o aprobación de los tutores, a los padre le hacemos un llamado a la reflexión, de que si aceptan que su hijo menor de 18 tramita una licencia para conducir, no porque no tenga la capacidad o habilidad, si por la situación que están manejando la mayoría de los conductores”, relata la Dra Alejandra Jirón de cruz roja chinandega.

Para José Gilberto Gómez, habitante del municipio de El viejo que se presentó a esta filial, es algo muy bueno pra darse cuenta que uno está bien y puede conducir. El también le hace un llamado a los padres de familia con adolescentes motorizados, a que hablen con ellos antes de estarse lamentando.

El pasado sábado 04 de febrero falleció la joven Jeniffer Calix en el sector de la comarca “La Bolsa” en esta ciudad, ella venia con otra jovencita y el conductor en la misma moto, según testigos, salían de divertirse de un rancho campestre ubicado cerca del lugar del accidente.

