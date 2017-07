Selección de beis U12, lista para el viaje a China

El próximo lunes alzan vuelo los niños de la selección nacional de béisbol categoría U12 hacia china Taipei, donde estarán representando a la nación en la IV Copa Mundial de Béisbol U12 a realizarse en la Ciudad de Tainán, China Taipei, del 26 de julio al 06 de agosto 2017.

En esta selección nica 2017, existen seis peloteritos con experiencia en Selecciones Nacionales, lo que

prevé buenos resultados en el Campeonato Mundial.

La Selección de Nicaragua fue ubicada en el Grupo B, junto con Estados Unidos, Corea,

Panamá, Alemania y Australia. Se debuta el 28 de julio contra Alemania, seguido de Estados

Unidos el día 29, con Panamá el 30, el 31 con Corea y se cierra la fase de clasificación contra

Australia el 1 de agosto.

Aqui el Team

BENAVIDES TREJOS MAURICIO FIDEL

POSICION: Receptor

Lugar y Fecha de Nacimiento:

León, 05 Septiembre 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha

PESO: 54 Kg. ESTATURA: 1.52 m

Fue el Campeón de bateo y All Star del Campeonato nacional de beisbol celebrado en Totogalpa,

Madriz. Ahí promedió .600, siendo además líder en hits, con el tercer mejor promedio en en

slugging (.750) y segundo en porcentaje sobre las bases con .636. Fue tercero en Bases Alcanzadas,

con 15.

BRAVO MARTINEZ JERAL ENRIQUE

POSICION: Infield

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Triángulo Minero, 16 Febrero 2006

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 65.5 Kg. ESTATURA: 1.65 m

En el año 2016, integró la Selección Nacional 9-10 años, que ganó la medalla de oro en el

Campeonato Panamericano realizado en Managua.

CARBALLO GONZALEZ USIEL ANTONIO

POSICION: Infield (SS)- Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Masaya, 11 Abril 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 48 Kg. ESTATURA: 1.52 m

COLLADO SALGADO DIEGO ANTONIO

POSICION: Infield (1b)- Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Managua, 15 Marzo 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 90 Kg. ESTATURA: 1.64 m

Integró el equipo All Star del Campeonato como Tercera base. Fue sublíder en dobles con 5.

Fue una de las figuras destacadas del seleccionado nacional que en el año 2015 ganó la medalla de

bronce en el Campeonato Panamericano 9-10 años en Cuautlancingo, Puebla, México.

Ahí fue el undécimo mejor bateador del Torneo, segundo lugar en dobles, con 4, y octavo en

slugging con .563.

LOPEZ MONTALVAN LESTER JOSUA

POSICION: Utility (CF)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Managua, 01 Agosto 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 42 Kg. ESTATURA: 1.50 m

Resultó sublíder en Carreras Anotadas, con 9 y sublíder en Apariciones Legales, con 25.

En 2015 integró el seleccionado nacional 9-10 años ganador de medalla de bronce en el

Campeonato Panamericano de Cuatlancingo, Puebla, México.

MACHADO OBANDO BRYANT ALEXANDER

POSICION: Lanzador – Infield (3b)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Matagalpa, 18 Marzo 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 53.5 Kg. ESTATURA: 1.60 m

Nacional Infantil AA en Totogalpa, Madriz

MARTINEZ TITO JOSE

POSICION: Lanzador – Infield (1b)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, 25 Octubre 2006

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 50 Kg. ESTATURA: 1.59 m

Nacional Infantil AA en Totogalpa, Madriz

All Star como lanzador. Fue campeón en Efectividad, líder en innings lanzados y colíder en ponches

con Usiel Carballo.

MIRANDA ALGUERA FREDDY MAURICIO

POSICION: Outfield (CF)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Rivas, 25 Octubre 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 47.5 Kg. ESTATURA: 1.49 m

En 2015 integró el seleccionado nacional 9-10 años ganador de medalla de bronce en el

Campeonato Panamericano celebrado en Cuautlancingo, Puebla, México.

MONTEALTO CANTILLANO JAROLD JOSE

POSICION: Lanzador- Infield (1b)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Rivas, 30 Diciembre 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 45.5 Kg. ESTATURA: 1.56 m

Fue nombrado para el All Star 2017 en Primera Base.

Fue segundo en innings lanzados con 9.2, 2do, tercero en efectividad con 0.00, dos tercios menos

que el líder.

MUNGUIA ALVAREZ BRYAN ELIEZER

POSICION: Infield (SS)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Chinandega, 13 Julio 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 32.5 Kg. ESTATURA: 1.41 m

Nacional Infantil AA en Totogalpa, Madriz

AÑO JJ VB C H CI AVGE HR BB SO

2017 Chin. 5 18 5 9 9 .500 0 2 0 3 2b

Resultó el quinto mejor bateador del torneo, co-líder en CI (9) con Nelson Sevilla. Formó parte del

equipo All Star como Short Stop.

En el año 2015 integró el seleccionado nacional 9-10 que ganó medalla de bronce en el

Campeonato Panamericano realizado en Cuautlancingo, Puebla, México.

Fue quinto lugar en innings lanzados (7.2) del Torneo y quinto mejor en efectividad.

REYES MONTOYA DERICK JOSUE

POSICION: Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

León, 28 Febrero 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 55 Kg. ESTATURA: 1.61 m

Nacional Infantil AA en Totogalpa, Madriz

RIVERA RIVAS JUAN FRANCISCO

POSICION: Receptor

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Granada, 07 Febrero 2005

LANZA: Derecha BATEA: Derecha

PESO: 51 Kg. ESTATURA: 1.52 m

Compitió en el Campeonato Panamericano 9-10 años del 2015 en Cuautlancingo, Puebla, México,

en que se ganó medalla de bronce.

ROSALES GARCIA JUAN CARLOS

POSICION: Outfield (CF) – Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Masaya, 09 Mayo 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 48 Kg. ESTATURA: 1.57 m

ROSALES MARIN BRYAN JOSE

POSICION: Infield (2b)- Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Masaya, 02 Marzo 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 51 Kg. ESTATURA: 1.52 m

SEVILLA CORDERO NELSON JOSUE

POSICION: Outfield (RF)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Managua, 02 Enero 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 62 Kg. ESTATURA: 1.66 m

Elegido para equipo All Star como RF, fue líder en slugging con .857, co-líder en BA (18) con Sandy

Morales, de Rivas y co-líder en CI (9) con Bryan Munguía, además, fue co-líder en HR con 1.

TOBAL GUIDO FARDY JOSE

POSICION: Infield (3b) – Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

León, 31 Diciembre 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 36.5 Kg. ESTATURA: 1.47 m

TORRENTES RIVAS CARLOS MANUEL

POSICION: Infield (3b) – Lanzador

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Granada, 07 Julio 2005

LANZA: Derecha. BATEA: Derecha.

PESO: 48 Kg. ESTATURA: 1.60 m

TORUÑO ZELAYA YERAN FRANCISCO

POSICION: Lanzador – Outfield (LF)

Lugar y Fecha de Nacimiento:

Estelí, 22 Agosto 2005

LANZA: Izquierda. BATEA: Izquierda.

PESO: 50 Kg. ESTATURA: 1.45 m

CUERPO TÉCNICO

MAURICIO BENAVIDES

Manager

EDGARD HERDOCIA

Coach

MARIO PEÑA

Coach

