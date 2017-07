Naranjeros de Hermosillo advierten a Naranjeros de Chinandega por copiar su logo y colores

El equipo mexicano de beisbol Naranjeros de Hermosillo hizo una advertencia a los Naranjeros de Chinandega, de Nicaragua, por copiar su logotipo y colores de uniforme, pidiéndoles amablemente que desistan de hacerlo, sino podría proceder por las vías legales.

En Nicaragua es una práctica que los equipos nacionales copien los logos y uniformes de los conjuntos de las Grandes Ligas y cualquier otro circuito profesional conocido, como el de México.

Los equipos nicaragüenses no invierten en establecer formalmente su propio logo, que les daría identidad y serviría para promover mejor su marca. En lugar de eso, se van por lo fácil y deciden copiar. Así, a los Naranjeros de Chinandega les resultó cómodo tomar como ejemplo a los Naranjeros de Hermosillo. Los Toros de Chontales han utilizado el estilo de los Toros de Tijuana. Carazo utiliza la C de los Cachorros, la Costa utilizaba la C de los Rojos de Cincinnati, el San Fernando aún ocupa el SF de los Gigantes de San Francisco, el Bóer en su momento se apropió de la imagen del indio que utiliza Cleveland y hay muchos más casos.

Nuestra liga tiene muchas limitaciones económicas, pero eso no significa que no se pueda hacer un esfuerzo por ser originales.

En muchos casos, los equipos ni siquiera tienen nombre, como la Costa Caribe, Rivas, Estelí y Nueva Segovia, los que se llaman así a secas.

El Gobierno hace un esfuerzo por pagar los salarios de los jugadores, entonces bien se puede destinar una parte pequeña para contratar un grupo de diseñadores (que bien pueden ser estudiantes universitarios para abaratar los costos) que le den identidad a los equipos con la elaboración de sus logos para comenzar.

Ojalá esto de los Naranjeros de Hermosillo no pase a más y no sea el inicio de una serie de reclamos y hasta posibles demandas.

Nota: Revista Beisbolera de NIcaragua

