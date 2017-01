Jormery Rios entre los mejores promedios de Unan León

” Egresada del Centro educacional Pantaleon entre los mejores promedios en examen de admisión de la Unan- León”.

El 100% de los estudiantes egresados del Centro Educacional Pantaleón que presentan exámenes de admisión en universidades públicas del país, clasifican con muy buenos promedios.

Jormery Scarleth Ríos García, fue una de las egresadas de la graduación 2016, quien este año realizó exámen de admisión en la universidad Nacional Autonóma de Nicaragua (UNAN-León), obteniendo el tercer mejor promedio de todos los màs de 7,000 estudiantes que intentaron ingresar a dicha alma mater.

“Le doy gracias a Dios, porque el me ayudó, también le agradezco a mis padres que me han dado su apoyo incondicional y a todos mis maestros que me vieron en mi formación académica”, expresó Jormery.

Jormery, cumplirá su sueño de ser doctora y ayudar desde su profesión a miles de personas que necesitan de médicos que amen su trabajo y cumplan con su vocación.

El orgullo se siente en la familia, su padre Jorge Ríos Sequeira, desde siempre creyo en Dios y en la preparación que llevaba su hija, confiaba en la base de educación que en el Centro Educacional Pantaleón le dan a los niños, fue un momento de regocijo, nos comentó.

Al Centro Educacional Pantaleón asisten diariamente a clases más de 500 estudiantes de las comunidades cercanas e hijos de colaboradores del Ingenio Monte Rosa, quienes reciben una educación de calidad que abarca desde preescolar hasta secundaria.

El modelo pedagógico con el que se trabaja en el Centro Educacional Pantaleón, contribuye con el aumento de la escolaridad motivando a los estudiantes a permanecer en la escuela, preparse con excelencia y sentirse motivados para seguir estudiando, fortalecer capacidades en los docentes y empoderar a los alumnos con nuesvas tecnologías, claves para el modelo de calidad educativa.

Me gusta: Me gusta Cargando...