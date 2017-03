Cada día se ven mil millones de horas de vídeo de YouTube

No es difícil pasar hora tras hora buceando en las profundidades de YouTube, y es probable que cualquiera pueda admitir que ha encontrado cosas en la plataforma que no se imaginaba que existieran. A través de los años, la cantidad de contenido que la gente ve cada día ha aumentado más y más, y hoy YouTube ha revelado que los usuarios están viendo ahora mil millones de horas de vídeo cada día.

La compañía dice en un post de blog que ha llegado a este hito en algún momento del año pasado, y que, como WSJ hace notar, representa un incremento de diez veces mayor que lo mismo en 2012. Poniéndolo en perspectiva, Google dice que mil millones de hora es equivalente a más de 100000 años, la misma cantidad de tiempo que toma a un haz de luz para cruzar la Vía Láctea de un lado a otro.

“Hace unos años, tomamos una gran decisión en YouTube. Mientras que todo el mundo parecía concentrado en cuántas visualizaciones de vídeo teníamos, pensamos en la cantidad de tiempo que alguien pasaba viendo un vídeo era la mejor manera de entender si el expectador disfrutaba realmente o no. No era fácil, pero pensamos que nos ayudaría a hacer de YouTube un lugar más interesante para creadores y fans. Y el año pasado llegamos a un gran hito en este viaje: ¡la gente de todo el mundo ahora ven mil millones de horas del increíble contenido de YouTube cada día!”

Mientras que muchos atribuirían esto a la gran cantidad de contenido y a la calidad cada vez mayor de este, Youtube tiene otra respuesta: personalización de algoritmos.

Una vez has pasado algo de tiempo viendo un vídeo en YouTube, notarás que las recomendaciones del vídeo tienden a encontrar vídeos que disfrutas, incluso si estos vídeos no están relacionados por completo con lo que estás viendo. Wall Street Journal dice que esto es gracias a la asociación de YouTube y el equipo Google Brain, que han trabajado juntos para filtrar los vídeos de “un solo uso” (aquellos en los que no estás realmente interesado, pero ves de vez en cuando).

