Comunicado de SINAPRED sobre Eclipse

Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) presentó las siguientes recomendaciones para las personas que quieran observar el eclipse solar de este lunes 21 de agosto.

El día de hoy se podrá apreciar un 30 % del eclipse solar en Nicaragua entre las 11:15 am y las 01:15 pm.

A continuación las recomendaciones:

1 – NUNCA MIRAR DIRECTAMENTE AL SOL

No se debe mirar directamente al Sol porque los rayos ultravioletas e infrarrojos pueden dañar las retinas de por vida. Se recomienda tener control de los niños para evitar que lo hagan sin la debida protección.

La oscuridad del eclipse puede hacernos pensar que es posible mirar directamente al Sol durante los minutos que el sol permanece tapado por la Luna; aún con el 99% del sol oscurecido, siempre es extremadamente peligroso mirarlo directamente.

Para observar directamente el eclipse se necesita proteger los ojos con filtros solares. Lo recomendable es usar gafas especiales que cumplan con los estándares de seguridad de la Organización Internacional de Normalización (ISO) 12312. NO SE DEBEN COMPRAR GAFAS QUE NO SEAN ESPECIALES PARA ESTE USO.

Aún cuando la familia cuente con gafas especiales, se debe supervisar que los niños usen las gafas especiales de forma correcta. Hay que ajustárselas para que se adapten a su rostro.

Las personas que utilizan medicamentos para dilatar la pupila NO DEBEN exponerse a ver el eclipse sin gafas especiales.

2 – NI BINOCULARES, NI TELESCOPIOS SI NO TENEMOS EXPERIENCIA EN SU USO

Usar binoculares o telescopios sin ningún tipo de protección para mirar al Sol es muy peligroso. Cuando se usen deben manejarlo expertos, siempre utilizando filtros solares y estar bien ajustados a los equipos.

3 -NO A LOS VIDRIOS OSCUROS

Muchos materiales y métodos populares para observar un eclipse no son seguros. Los vidrios ahumados, las radiografías, las gafas de sol o los filtros de las cámaras de fotos, por ejemplo, no sirven en absoluto para mirar un eclipse. Todos ellos, aunque reducen la cantidad de luz, no protegen la vista de las radiaciones de los rayos infrarrojos y ultravioletas.

El vidrio para soldar de sombra número 14 (o más) es uno de los filtros que ofrece algún grado de seguridad y se puede conseguir. Para su uso dos recomendaciones: 1) El vidrio debe cubrir completamente los ojos en todo momento de la observación y esta no debe prolongarse más allá de 30 segundos.

4 – IMAGEN PROYECTADA

Si deseamos observar el eclipse desde nuestras casas, una de las formas más seguras consiste en observarlo a través de una imagen proyectada en una superficie clara.

Un método es hacerlo con un trozo de cartón y papel blanco (o cartulina). Al cartón se le hace un agujero muy pequeño de aproximadamente unos 3 milímetros (servirá como si fuera una cámara fotográfica).

Para utilizarla, el cartón con el orificio se coloca a la altura del hombro, nos colocamos de espalda al sol para que quede detrás de nosotros y se deja que la luz pase a través del orificio y se proyecte sobre el papel o una superficie lisa clara.

Otro método es utilizar el filtro que hacen de forma natural los árboles. En una zona donde hay árboles, observaremos que la luz que se filtra a través de las hojas se proyecta en el suelo. Podemos poner una cartulina blanca en el suelo y veremos como la luz del sol que se filtra proyecta el eclipse con más nitid

