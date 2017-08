Chinandegano representa a Nicaragua en Olimpiadas de Tenis de Mesa en China Taipei

Después del logro obtenido en Venezuela el Chinandegano Mario Cristobal Alvarez Sánchez fue seleccionado para representar a Nicaragua en las olimpiadas en China Taipei. Delegación que solo cuenta con tres atletas.

Soy el primer atleta Chinandegano y el primer tenimesista en la historia de Nicaragua que participará en este evento mundial, indicó Mario Alvarez en su cuenta de Facebook.

En este evento participan 20,000 atletas de 170 país y es el segundo evento más grande del mundo

El Chinandegano ha expresado su agradecimiento a Dios que hoy le premia por todo el esfuerzo, sacrificó y perseverancia.

No me lo puedo creer esto es increíble, quiero decirles a todas esas personas que me apoyan de todo corazón gracias muchas gracias, son parte de esto me voy muy feliz a china el sueño de todo atleta de tenis de mesa y de que me manera representando a Nicaragua en unas olimpiadas nunca se den por vencido jamas Dios los bendiga a todos ha sido sus palabras de agradecimiento.

