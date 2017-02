Bomberos dan recomendaciones sobre cilindros de gas

El pasado jueves en ciudad capital Managua se dió a conocer de una guía para el buen manejo de los cilindros de gas y aunque a Chinandega aún no llega a manos de los bomberos, ellos dan recomendaciones sobre esto.

Recomendaciones

Primeramente se debe de probar el cilindro al momento de comprarlo, con un poco de agua y jabón, si se observa burbujas el cilindro trae fuga y debe de ser cambiado.

Verificar si la válvula está en buen estado, manguera y brigidas que esten bien socadas.

Algo muy importante y que en muchos hogares suele suceder, es que ubican el cilindro a la par de la cocina, lo recomendable es una distancia de 3 metros o preferiblemente ubicarlo donde esté al aire libre.

“Si en un caso se presentara alguna fuga de gas, se recomienda, si tenes luces encendidas no apagarlas y si están apagadas no encenderlas, no usar ninguna llama, fosforo, chispero u otros y sacar el cilindro al patio, nunca a la calle” relata el Mayor Ronald Palma, del cuerpo de bomberos voluntarios de Nicaragua, filial Chinandega.

A las comiderias y fritangas, son las que también deben de tener mayor cuidado con la distancia de los cilindros, ya que estas mantienen mayor tiempo en uso las cocinas.

